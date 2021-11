Trey Songz está a ser investigado devido a uma alegada agressão sexual. O cantor, de 37 anos, está envolvido num incidente ocorrido em Las Vegas, que motivou no último domingo, dia 28 de novembro, uma queixa apresentada às autoridades.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas terá recebido uma queixa de um crime de agressão sexual ocorrido no The Cosmopolitan.

O cantor celebrou o seu 37.º na noite de sábado, na discoteca Drai’s, o que leva a crer que a festa poderá ter estado na origem do incidente. Uma fonte revelou em declarações ao site TMZ que Tremaine Neverson, verdadeiro nome do músico, foi visto entrar no hotel com um grupo de mulheres.

Trey Songz está neste momento a cooperar com a investigação, que até ao momento não envolve qualquer detenção.

Importa lembrar que este não é o primeiro caso polémico a envolver o nome do interprete de 'Circles', o ano passo o cantor foi acusado de abusos sexuais por uma mulher. No início deste ano, foi processado por agressão a um barman e chegou a ser preso, em janeiro de 2020, após confrontos com um polícia num jogo da NFL.

