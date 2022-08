Morreu o cantor sertanejo Lucas Guedes esta quinta-feira, 4 de agosto, aos 32 anos. De acordo com a revista Quem, o artista sofreu dois enfartes.

A notícia da morte de Lucas Guedes foi anunciada pela mulher, Karina Santana, através do Facebook.

"É, meu amor, você se foi… Como dói", começou por escrever numa publicação que fez na rede social.

"Amigos, o Lucas não estava bem ontem, estava com muitas dores, sofreu um começo de um AVC e um enfarte... teve outro enfarte esta noite e não resistiu... Ainda não acredito", contou.

Ainda de acordo com a Quem, entre as músicas de sucesso do cantor está o tema 'Constelação de Cachaceiro'.

