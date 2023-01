O músico Costinha, famoso sobretudo no Norte do país, foi na tarde de terça-feira, 24 de janeiro, um dos protagonistas do programa 'Goucha'.

O cantor romântico contou pela primeira vez a sua história de vida numa entrevista intimista conduzida por Manuel Luís Goucha.

Com apenas 10 dias de vida, Costinha foi deixado pela mãe ao lado do caixote do lixo. Encontrado por uma senhora, sobreviveu e agarrou-se à vida.

Um ano depois, ainda em casa da mulher que o encontrou no lixo, foi adotado por uma família que não conseguia na época ter filhos.

"Tem consciência que a sua história dava um belíssimo filme, daqueles de fazer chorar as pedras da calçada", disse Manuel Luís Goucha ao conhecer Costinha.

Veja aqui a entrevista e conheça mais detalhes sobre esta história.

