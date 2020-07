Nego do Borel sofreu esta segunda-feira, dia 6 de julho, um acidente de mota no condomínio onde vive, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

As primeiras informações foram avançada pelos representantes do músico brasileiro, dando conta de que este teria sido levado para um hospital com ferimentos leves.

"O cantor Nego do Borel, através da sua assessoria de imprensa, gostaria de tranquilizar os seus familiares, fãs e amigos, informando que está bem. O cantor sofreu uma queda de mota com ferimentos leves, na tarde desta segunda-feira (6). Após o acidente, que aconteceu no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Nego foi encaminhado para o hospital para tomar medicação e em breve daremos mais notícias", cita a imprensa brasileira.

Contudo, o jornalista do social Leo Dias avança com informações contraditórias que dão conta de que Nego do Borel terá sido operado a uma "fratura grave no tornozelo" que resultou do acidente.

Leia Também: Morreu ator do Disney Channel. Sebastian Athie tinha 24 anos