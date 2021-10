Jesse McCartney, cantor e ator que deu voz ao desenho animado Theodore Seville dos filmes 'Alvin e os Esquilos', é neste momento um homem casado. O artista e a atriz Katie Peterson, ambos com 34 anos, deram o nó no sábado, no Santa Lucia Preserve em Carmel, Califórnia.

O casamento contou com a presença da amiga de quatro patas do casal, a cadela Bailey.

Um dia especial que chega depois de Jesse ter pedido a amada em casamento em 2019, sete anos após terem começado a namorar.

