O músico Benny Mardones, cantor e compositor da canção 'Into the Night', morreu esta segunda-feira, dia 29. Tinha 73 anos.

A notícia foi confirmada pela revista Billboard junto de um amigo de longa data do cantor, Joel Diamond.

Benny Mardones, que sofria da doença de Parkinson, perdeu a vida na sua residência em Menifee, Califórnia.

O auge do sucesso do músico deu-se na década de 1980 com o hit 'Into the Night', que conquistou 11.ª posição na Billboard.

