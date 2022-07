A dupla Miguel e André reencontrou-se esta quarta-feira, 27 de julho, no programa vespertino de Júlia Pinheiro na SIC - 'Júlia'.

A conversa sobre a história e carreira dos músicos culminou com um momento emotivo no qual Miguel pediu a namorada de longa data em casamento.

"Depois de 20 anos de união, Miguel decidiu finalmente pedir Andreia em casamento", realçou Júlia Pinheiro ao partilhar no Instagram as imagens do momento.

Leia Também: "Até me custa ler". Júlia Pinheiro emocionada com palavras de Sandro Lima