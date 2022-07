Sandro Lima, o jovem desportista que morreu aos 24 anos vítima de leucemia, foi homenageado esta quarta-feira, 20 de julho, no programa 'Júlia'.

Com a presença da mãe e do irmão, Sandro foi recordado com muito carinho e nem Júlia Pinheiro conseguiu evitar a emoção.

A certa altura, a apresentadora quis ler um texto deixado pelo jovem aos pais antes da sua morte.

"Parabéns por tudo o que conseguiram, por me fazerem acreditar que o amor existe, por fazerem parte da melhor família do mundo. São os melhores pais do mundo. [...] Amem-se, respeitem-se e acima de tudo vivam como sempre viveram. Não deixem que o trabalho acabe com um amor tão puro como o vosso. Não quero deixar de acreditar no amor. Do vosso filho mais feliz do mundo", leu Júlio Pinheiro que, de seguida, se mostrou emocionada. "Até me custa ler", disse.

Sandro Lima escreveu, durante os períodos em que esteve internado, um conjunto de textos que foram, postumamente, reunidos num livro que foi agora publicado. 'Sandro Lima - Diário de um Filho de Deus' é o nome da obra, cujas receitas vão reverter para ajudar doentes oncológicos.

