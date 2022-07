Esta quarta-feira, 20 de julho, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa a mãe e o irmão de Sandro Lima, jovem desportista que morreu aos 24 anos depois de uma batalha de cinco anos contra a leucemia.

"O Sandro morreu na esperança. Em nenhum momento me disse ‘mãe, eu vou morrer’. Nós despedimo-nos dele, mas ele não se despediu de nós e ainda bem que foi assim, porque com a força de viver, com o amor que tinha à vida, ia ser muito doloroso", revelou a mãe.

Dora confessa que a partida do filho foi inesperada, uma vez que aconteceu numa altura em que este aparentava estar bem. Na semana antes de ser internado chegou a ir de férias com a namorada para o Algarve.

"No dia em que ele ia ter alta liga-me a chorar: ‘mãe, acreditas que estou a fazer febre no dia da minha alta? Não pode ser’. Fui logo para lá, mas já não saiu. Foi uma semana. Esteve consciente e falou connosco até sábado. Depois adormeceu na morfina", descreve a convidada.

Entretanto, a mãe e o irmão recordaram o momento em que se desligaram as máquinas, uma vez que Sandro não resistiu a uma infeção que contraiu por causa de uma bactéria.

"Estávamos no quarto no momento de se desligarem as máquinas. São cinco anos de doença, a crescer com altos e baixos, mas naqueles 10 segundos é diferente, é um choque", revela o irmão.

"Senti o coração dele parar, pus-lhe a mão no coração e senti que iria embora. Nunca me vou esquecer, eu disse: ‘vai em paz, meu amor, que eu sei que ainda hoje vais estar com Jesus no céu e vou fazer o Santiago [irmão mais novo] um homem lindo como tu’ e ele chorou. Precisou de nos ouvir, estava à nossa espera", completa a mãe já sem conseguir conter as lágrimas.

Veja a entrevista.

