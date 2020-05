O cantor de funk MC Kevin está a gerar polémica no Brasil pelo facto de ter saído à rua e quebrado o isolamento social apesar de ter suspeitas de que poderia estar infetado com o novo coronavírus. Horas depois chegou a confirmação de que estava infetado com Covid-19.

"Nem sair eu posso, mas vou descer um pouco, sair deste quarto. Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto. Tomar um sol, vitamina D", terá escrito o artista num conjunto de InstaStories onde se mostrava ao lado de um amigo, as imagens foram eliminadas da rede social Instagram horas depois.

E horas depois chegou também o resultado do seu teste ao novo coronavírus. "Saiu o resultado, deu positivo, família. Vamos cuidar-nos porque é sério. Vou ficar sem postar mais nada até me recuperar", informou Kevin, garantindo que agora ficará "quietinho" e em isolamento no seu quarto.

