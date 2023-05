Helen Mirren, de 77 anos, surpreendeu tudo e todos ao escolher um radical penteado para o Festival de Cannes.

A atriz surgiu na passadeira vermelha com o cabelo pintado em tons de azul, a mesma cor do vestido que usou no evento.

Sobre o vestido, o estilista de Helen, Lee Harris, contou que o "foi feito à medida para ela" por Daniel Del Core.

Veja na galeria algumas imagens da atriz na 96.º edição do anual festival de cinema.