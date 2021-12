A casa real da Noruega decidiu cancelar as comemorações do 18.º aniversário da princesa Ingrid.

A filha mais velha dos príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit sopra as velas pela maioridade no dia 21 de janeiro e estava em vista celebrar com um jantar de gala no Palácio Real e um outro jantar com membros do Governo.

Contudo, devido ao aumento de casos de covid-19 no país, a família real decidiu que o aniversário da princesa, a segunda na linha de sucessão, vai decorrer sem a habitual pompa e circunstância.

