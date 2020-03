Os dias de Meghan Markle como membro senior da realeza britânica estão mesmo a chegar ao fim, no entanto, não é por isso que as polémicas à sua volta terminaram. Segundo o jornal Daily Mirror, desta vez, em causa está Camilla, mulher do príncipe Carlos.

A publicação inglesa dá conta que esta ficou bastante irritada com Meghan depois de ter sido feita uma publicação na conta de Instagram oficial dos duques de Sussex, onde se mostra a mulher de Harry a fazer uma visita ao National Theatre, em Londres.

Ora, esta publicação foi feita quase em simultâneo com uma outra onde Camilla discursa durante o Women of the World Festival, em Londres.

O discurso estava preparado há mais de um ano e, por isso, tinha sido pedido para ser prioridade no âmbito do domínio público, algo que acabou por não acontecer.

“É óbvio que toda a gente sabia dos compromissos do Harry e da Meghan, mas tinham acordado que o discurso de Camilla deveria ser prioridade nas redes sociais. Infelizmente, algumas pessoas tinham outros planos. A Meghan não cumpriu a promessa em não tirar o foco da campanha de Camilla”, afirmou a referida fonte.

Recorde-se que no final do mês de março, Harry e Meghan estarão oficialmente por 'conta própria'.

