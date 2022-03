Camila Cabello ‘quebrou o silêncio’ sobre a razão do fim do namoro com Shawn Mendes, e nos seus primeiros comentários públicos admitiu que "as prioridades mudam".

"À medida que envelhecemos, as prioridades mudam. E sinto que foi o que acontecem com nós os dois", destacou a cantora, de 25 anos, em entrevista com Zane Lowe da Apple Music, na quinta-feira.

"Começamos [a namorar] tão jovens também. É como se estivéssemos realmente a aprender a ser adultos saudáveis", acrescentou.

De recordar que o ex-casal terminou a relação em novembro do ano passado.

