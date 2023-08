A modelo brasileira revelou que a mãe do ator lhe fez as mais diversas travessuras, incluindo falar com ela em espanhol... e mal.

Hoje, Camila Alves vive um relacionamento feliz com Matthew McConaughey, no entanto, para chegar até aqui, a modelo brasileira teve de passar por uma série de "testes" que lhe foram feitos pela sogra, Mary McCabe. "Ela fez uma várias coisas no início. Testou-me realmente", afirmou no podcast 'Southern Living's Biscuits & Jam'. "Tratava-me pelos nomes das ex-namoradas do Matthew, começava a falar mal em espanhol comigo para me deitar abaixo. Todas essas coisas", recordou. Alves decidiu então convidar a sogra para a acompanhar durante uma viagem de trabalho a Istambul. "O caminho todo para lá, a viagem toda, ela contou-me histórias e colocou-me coisas na cabeça", conta, tendo notado ao terceiro dia que na verdade era tudo mentira. Nessa altura, Camila decidiu recorrer ao seu lado "latino" e esclarecer tudo: "Fui ter com ela e tivemos vários avanços e recuos. No final, ela olhou para mim e disse: 'ok, estás dentro'", completa. Camila acabou por perceber que a sogra, na verdade, queria apenas uma reação sua. "Desde desse dia temos a uma relação fantástica. Tenho um enorme respeito por ela e ela por mim", completa. Recorde-se que Alves e McConaughey começaram a namorar em 2006 e deram o nó seis anos mais tarde. Em comum têm três filhos: Levi, de 14 anos, Vida, de 13, e Livingston, de 10. Leia Também: Victoria Beckham mostra look de verão (com mala de quase 40 mil euros)