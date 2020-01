Cameron Diaz e Benji Madden vivem uma fase radiante, como contam as pessoas mais próximas do casal.

A atriz e o marido deram as boas-vindas a uma menina, a pequena Raddix Chloe Wildflower, no dia 30 de dezembro e estão "muito felizes" com a bebé.

"Eles esperaram tanto para ter um bebé, por isso agora estão apenas com a filha. Eles são os pais mais felizes", disse uma fonte à revista People, reforçando que o casal esta a desfrutar ao máximo destes primeiros momentos com a criança.

"Eles passam muito tempo com as famílias e os amigos mais próximos em casa, mas não levam a filha para fora. Eles são muito protetores e cuidadosos", acrescentou, afirmando que a atriz está 'na nuvens'.

"A Cameron sempre imaginou como é que seria a maternidade, mas está a ser muito mais do que ela alguma vez imaginou. Ela está mais feliz do que nunca. Passar as duas últimas semanas com a filha foi mágico para ela", contou a mesma fonte.

Leia Também: Cameron Diaz vista pela primeira vez desde nascimento da filha