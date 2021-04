Como representante dos 100 jurados do 'All Together Now', Gisela João é uma das personalidades de destaque do concurso das noites de domingo da TVI e na última emissão a escolha do look ajudou a que roubasse (ainda mais) atenções.

A fadista apostou num arrojado visual composto por uns calções de ciclista, um soutien em lantejoulas douradas e um blazer oversize.

Apesar de vistosa, a escolha não reuniu consenso nas redes sociais, onde foi partilhada uma fotografia de Gisela ao lado de Rita Pereira, que também apostou num look atrevido.

