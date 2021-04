João Maria Reis não convenceu totalmente Rita Pereira ao cantar na gala de domingo de 'All Together Now' o tema 'Dancing On My Own', de Calum Scott. A atriz referiu no programa que preferia a versão interpretada pelo seu primo, João Maria Pereira.

O comentário de Rita Pereira levou vários fãs a pedirem-lhe que mostrasse então a versão de que falava, e foi o que fez o rosto da TVI.

Rita partilhou no Instagram um vídeo do primo a cantar o tema, mas fez questão de explicar: "Atenção, não estou com isto a dizer que o meu primo canta melhor que o João Maria do All Together Now (que acima de tudo me parece ser um amor de pessoa), são apenas interpretações diferentes e eu sinto mais esta".

Por fim, a atriz respondeu ainda a todos os que a questionaram sobre o motivo pelo qual o seu primo não concorreu ao 'All Together Now'.

"Respondendo à vossa pergunta, sim, está nas regras do programa que nenhum familiar dos jurados pode participar", explicou.

