Sofia Ribeiro voltou a juntar-se ao elenco do programa 'Vale Tudo' no último domingo, dia 22 de janeiro. A atriz fez sucesso com a sua participação nos vários jogos do formato e ainda com o look que elegeu para a ocasião.

Descontraída e cheia de estilo, Sofia apostou numa t-shirt branca básica, calças vermelhas de vinil e botas militares combinadas com meias brancas.

As calças foram o elemento principal no visual, deixando os fãs rendidos.

Perante a muita curiosidade de quem a segue nas redes sociais, a atriz acabou por revelar a marca da peça. Sofia comprou as suas 'famosas' calças vermelhas na Pull and Bear, e em saldos.

A atriz adquiriu a peça por 15,99 euros, mas devido à segunda baixa de preços estão agora a 9,99 euros. No site da marca há ainda vários tamanhos disponíveis, em vermelho e também na cor preta.

