Sofia Ribeiro está a viver um período delicado. A atriz encontra-se em processo de luto devido à morte do seu cão de estimação, Thai.

"E as saudades? Acordei com tantas do meu gordinho…", declarou esta quinta-feira, 19 de janeiro, ao partilhar na rede social Instagram um conjunto de fotografias nas quais aparece com o patudo.

O cãozinho Thai, recorde-se, foi adotado por Sofia Ribeiro e Ruben Rua quando a atriz e o apresentador eram um casal. Os dois chegaram a casar-se, mas o divórcio ocorreu após pouco mais de um ano de matrimónio, tendo o ex-casal optando por desde então partilhar o tempo com o amigo de quatro patas.