Caitlyn Jenner confessou que não mantém contacto com a 'ex' Kris Jenner, com quem foi casada entre 19991 e 2015. O ex-casal tem em comum as filhas Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Foi ao marcar presença no 'This Morning' do Reino Unido, na quarta-feira, que a celebridade contou sobre a atual relação com a 'ex': "Bem, eu realmente não tenho contacto com ela. Sim, é triste".

"É triste porque passamos por muitas coisa", desabafou ainda, cita o Daily Mail. "Se houver alguma comunicação, a minha gerente fala com ela e quando tens tantos filhos como eu, ficas mais próximo de alguns do que de outros", acrescentou, referindo de seguida que não deixa de ver os filhos.

