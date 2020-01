Caio Castro decidiu 'refrescar' o seu visual e optou por aparar a barba e ficar com bigode. Um 'novo' look que contou com a aprovação da companheira, Grazi Massafera.

"Oi, bigode", comentou Grazi, acrescentando ainda um emoji de um gato apaixonado.

Uma reação que não passou despercebida aos olhos dos fãs. "Vocês irritam-me de tão fofos", pode ler-se entre os muitos comentários dos internautas.

