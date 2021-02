"O Poejo e a Azeitona já apareceram", foi desta forma que Manuel Luís Goucha começou por dar a novidade na sua conta de Instagram, depois de na mesma ter pedido ajuda para encontrar os seus cães, que tinham fugido do seu monte alentejano, em Monforte.

"Mas tenho de vos contar: a meio da conversa com a Inês Herédia vejo o Mateus surgir, ainda que fora do plano, com esta mensagem escrita num papel: "cães ok" e pensei: "está louco!", o cão de pelúcia que tinha guardado numa caixa a meus pés para surpreender a Inês, só teria de entrar quando mais adiante falássemos dos filhos, conforme o elencado na minha cabeça e confirmado na reunião de equipa", nota.

"Só no final da conversa, já éramos no espaço publicitário, fiquei sabendo que o que o Mateus queria dizer-me era que o Poejo e a Azeitona já haviam aparecido. É estranho mas quando entro em estúdio alheio-me de tudo, tudo mesmo, que me possa inquietar concentrando apenas na função de questionar e ouvir. É como se no mundo, naquele momento, fossemos só nós: os convidados e eu. Obrigado a todos pela vossa preocupação. Obrigado Mateus", completou.

Uma história curiosa, não?

