Manuel Luís Goucha recorreu à sua página de Instagram para pedir ajuda aos seguidores. Isto porque dois dos seus cães que estão na herdado no Alentejo fugiram.

"O Poejo e a Azeitona fugiram do monte (Monforte). São Rafeiros do Alentejo, de grande porte, e estão chipados", começou por escrever na rede social, esta quarta-feira, deixando de seguida um contacto para quem se cruzar com os animais.

"Se alguém os vir, agradeço por favor que entrem em contacto com o nosso caseiro", pediu, partilhando na mesma publicação uma fotografia onde aparece com um dos amigos de quatro patas.

