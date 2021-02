"Só hoje soube da morte do Maestro José Atalaya", foi com estas palavras que Manuel Luís Goucha deu início a uma publicação onde homenageia o compositor, que partiu aos 93 anos, na passada sexta-feira.

"Conversei com ele várias vezes, ainda eu estava no 'Praça da Alegria' e sempre fiz questão de dizer que a ele devia a minha preferência pela música clássica", recordou de seguida.

"Venho do tempo dos grandes comunicadores em televisão e José Atalaya era um desses que nos agarrava ao ecrã com as suas palavras e entusiasmo, no seu particular explicando-nos de forma entendível a função de cada instrumento numa partitura. Fazia-o como quem conta uma história explicando que a seguir aos violinos a resposta quiçá impetuosa seria a do piano e por aí adiante, fazendo-nos viajar em arrebatadoras paisagens sonoras", acrescentou.

Uma publicação que fez esta quarta-feira, no Instagram. "Precisamente há um ano, numa gloriosa noite em Salzburgo, escutando Daniel Barenboim com a Orquestra Filarmónica de Viena lembrei-me dele e da sua forma de comunicar pedagógica e inspiradora que, sem dúvida, ajudou a tornar-me no homem que sou, amante do Belo. Obrigado Maestro", rematou.

