Bumba na Fofinha, como é conhecida Mariana Cabral, não podia estar mais feliz com a adesão ao baby shower solidário que organizou na reta final da gravidez. A comediante convidou várias caras conhecidas a subirem ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, para um espetáculo cujas receitas revertiam para o Banco do Bebé.

Esta segunda-feira, no rescaldo do evento, Bumba partilhou com os seguidores que conseguiu angariar 68 620 euros. "Acreditem que ficam muito bem entregues, nas mãos capazes de uma equipa que trabalha de forma abnegada só para fazer o bem", frisou.

"Desfilei de fralda, ouvi eletrodomésticos tocar, esborrachei seio de Nuno, cantei (?) e ainda assisti à Inês Lopes Gonçalves a mandar uma espeta numa piscina de balões e à Beatriz Gosta nos bastidores a convencer a minha mãe a pôr mama nova em formato bola (tenho medo de que tenha conseguido). Sem ensaios, só caos bom e a boa vontade de todos. Nem eu nem Clarinete podíamos ter pedido melhor final de viagem. Agora vou só ali ter uma filha e já volto", escreveu ainda.

A humorista está agora em contagem decrescente para ter nos braços a primeira filha, que se vai chamar Clara.

