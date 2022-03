Mariana Seruya Cabral, conhecida como 'Bumba na Fofinha', resolveu tornar o baby shower do primeiro filho num espetáculo ao vivo.

'Bumbs Shower' está marcado para o dia 3 de abril e as entradas são pagas, mas revertem na totalidade para o Banco do Bebé.

"Com convidados especiais e uma 'lista de presentes', Mariana Cabral pretende, numa altura em que 'o mundo está de pernas para o ar, ajudar quem tem problemas bem maiores do que mamilos gretados'", explica o comunicado que anuncia o espetáculo.

O 'Bumbs Shower' conta com vários 'módulos', que vão ser esmiuçados, desmistificados e satirizados. Os temas variam entre o período do parto, ao pós-parto, passando pela amamentação, enxoval e educação. "Desafios e exemplos práticos fazem parte deste espetáculo que para além de solidário também pode ser pedagógico, dependendo do ponto de vista", prometem.

O espetáculo decorre no Teatro Tivoli BBVA. Os bilhetes, que já se encontram disponíveis, variam entre os 25€ e os 35€.

