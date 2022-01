Com um novo ano a começar, a SIC acaba de revelar novidades. De acordo com a recente publicação que foi feita na página oficial de Instagram do canal, está prestes a estrear o novo programa de Bruno Nogueira.

'TABU' é o nome do novo formato que tem o humorista como anfitrião.

"Até onde podemos rir. 'TABU', com Bruno Nogueira. Brevemente na SIC", pode ler-se na legenda de um vídeo do comediante onde anunciam o novo programa.

De recordar que, no ano passado, Daniel Oliveira já tinha falado sobre o "regresso do Bruno ao entretenimento".