Hoje, dia 11, estreia o novo programa de Bruno Nogueira na SIC - 'Princípio, Meio e Fim'. Foi precisamente sobre este novo desafio que o comediante falou na sua mais recente publicação do Instagram.

"O momento em que surge uma ideia, um princípio de qualquer coisa que não se sabe bem o que é. Uma espécie de luz tímida num nevoeiro denso. A vertigem de errar, de ver na imperfeição o nascimento de alguma coisa frágil, e por isso deslumbrante. E a amizade, força maior que se sobrepõe a tudo", nota.

"O 'Princípio, meio e fim' nasce da vontade de explorar esses temas com pessoas que me acrescentam, e me fazem bem. Juntar pessoas é ainda, e cada vez mais, o que me multiplica o entusiasmo. Ver o momento em que se juntam, se conhecem, em que resolvem dúvidas juntos, em que riem, lutam contra o cansaço, e aquela faísca que ateia a sede do que está por vir, quando acreditam todos ao mesmo tempo em algo que ainda não se vê. O salto de fé. É em todos esses pequenos e fascinantes detalhes que redobro a alegria no que faço", relata.

Bruno aproveita ainda para agradecer a "todos os autores, atores e equipa técnica" que o acompanharam nesta grande aventura.

O humorista relembrou igualmente que logo depois ao programa os fãs poderão contar com 'Como é que o bicho mexe' na sua conta de Instagram.

