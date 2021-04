Bruno Nogueira esteve no programa 'Casa Feliz', esta sexta-feira, dia 9, juntamente com Salvador Martinha e Filipe Melo, para juntos falarem do novo programa do comediante na SIC - 'Princípio, Meio e Fim'.

Outro dos autores que participa no formato é Nuno Markl, ao qual Bruno prestou uma homenagem, num momento hilariante que causou muitas gargalhadas a João Baião e Diana Chaves.

"Vai estrear no domingo [dia 11] um programa que eu fiz com o Filipe Melo, Salvador Martinha e com o Nuno Markl que já lá está. Ele faleceu há bocado, mas nós estamos cá também por ele. É uma homenagem - temos o corpo ali no carro mas não o queremos trazer. Ele já estava a sofrer muito", afirmou, entre risos e, obviamente, em tom de brincadeira.

Revelando pormenores sobre o programa, Bruno explicou que no mesmo os autores escrevem aquilo que aconteceria num jantar. Esse cenário será interpretado por atores escolhidos, entre eles Albano Jerónimo e Jessica Athayde.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Bruno Nogueira em contagem decrescente para a grande estreia