Bruno Nogueira revelou que o tema do programa 'Tabu' de sábado, 2 de abril, será as doenças mentais.

Esta vai ser a última de cinco emissões que marcaram a primeira temporada do programa de humor da SIC.

Em 'Tabu', recorde-se, Bruno Nogueira contou, através do humor, as histórias de pessoas com deficiências físicas, doenças terminais, vícios e obesidade.



© Instagram

Leia Também: "Agredir alguém que fez uma piada é ultrapassar o limite do humor"