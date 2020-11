Bruno Nogueira anunciou na noite desta sexta-feira que decidiu cancelar a última emissão de 'Como é que o bicho mexe?', prevista para este domingo. Este seria o último de seis diretos que marcaram o regresso do programa online.

O comediante explicou que "as pessoas trabalham cedo na segunda-feira" e também o próprio vai aproveitar para passar tempo com a família. Com isto, a nova 'fornada' de episódios termina na noite deste sábado, às 23 horas, na conta de Instagram do humorista.

Ainda assim, deixou em aberto a possibilidade dos diretos continuarem. Tudo depende das medidas anunciadas pelo hoje pelo primeiro-ministro.

