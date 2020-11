'Como é que o bicho mexe?' regressou aos serões do Instagram de Bruno Nogueira na passada sexta-feira para seis episódios que prometem trazer de volta a união e humor partilhados durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19. O comediante convidou os rostos habituais a participarem nas emissões e João Manzarra não foi exceção.

Embora esteja nas Maldivas, com uma diferença horária significativa, o apresentador não deixou de participar nos diretos e esta quarta-feira voltou a manifestar o seu apoio pelo comediante.

Manzarra publicou uma imagem na qual aparece dentro de água com o telemóvel - um momento registado num dos últimos diretos. "Bruninho num saquinho no fundo do mar", escreveu na legenda.

Vale referir que três dos seis episódios já foram emitidos, os próximos acontecem sexta-feira, sábado e domingo, pelas 23 horas, na conta de Instagram de Bruno Nogueira.

