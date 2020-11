Sexta-feira 13? Para os fãs de 'Como é Que o Bicho Mexe?' não foi dia de azar, mas sim de sorte. Como já tinha sido anunciado, Bruno Nogueira decidiu voltar aos diretos no Instagram e o regresso aconteceu esta sexta-feira.

Recordando o início deste movimento, tudo começou no momento em que Portugal ficou confinado logo após a chegada da pandemia da Covid-19. Um encontro que entreteu os portugueses, levando esperança numa altura de muitas dúvidas, receios e medos.

Nessa fase, depois de dois meses em casa, o país começou a desconfinar e 'Como é Que o Bicho Mexe?' chegou ao fim. O último direto foi um Natal, em maio, que uniu muitos portugueses e contou até com a participação de Cristiano Ronaldo.

Momento que, apesar de ainda não haver uma data de estreia, sabe-se que vai estar disponível num documentário, intitulado 'O Natal de Maio', na nova plataforma da SIC, Opto, um serviço de streaming que vai ser lançado no dia 24 de novembro.

E agora que os casos de Covid-19 aumentam de dia para dia, numa fase cada vez mais crítica da pandemia, Bruno Nogueira decidiu voltar a dar vida a este movimento.

'Como é Que o Bicho Mexe?' voltou esta sexta-feira e vai acompanhar as noites dos portugueses nos próximos fins de semana, às sextas, sábados e domingos à noite.

Neste primeiro direto que marcou o regresso, Bruno Nogueira escolheu ajudar a Operação Nariz Vermelho, tendo somado quase dez mil euros que serão doados à instituição.

Um momento que ficou também marcado com grandes novidades. Além de Nuno Markl ter dito que está apaixonado, João Manzarra revelou que está nas Maldivas.

O apresentador contou que já tinha esta viagem marcada há um ano e acabou por não cancelar a mesma. Após chegar ao local, recebeu a notícia de que tinha sido cancelado o seu trabalho e as novidades de Portugal também não eram as melhores. Por isso, foi ficando nas Maldivas e está a "viver num barco". "É como se fosse um mini barco com seis quartinhos, eu estou num deles, tem cozinha... estou a flutuar há quase 30 dias", contou.

O direto teve ainda a participação de outros dos habituais rostos conhecidos, Albano Jerónimo, Ljubomir Stanisic, Jessica Athayde, Beatriz Gosta, Nuno Lopes, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira, Filipe Melo e Mariana Cabral (conhecida como 'Bumba na Fofinha'). Quem também não ficou de fora foi Joana Duarte, que conversou com o humorista a partir da Austrália, onde se encontra neste momento.

Veja na galeria algumas imagens que marcam este regresso de 'Como é Que o Bicho Mexe?'.

