Bruno Gagliasso decidiu fazer uma nova tatuagem, como revelou na sua página do Instagram. Desta vez foi o filho que serviu de inspiração para a nova marca que fez na pele.

Como mostrou aos fãs através da rede social, tatuou o nome do pequeno Bless na zona do pescoço. “Bless de Blessings [bênçãos]”, escreveu na legenda da foto onde exibe o resultado final.

Recorde-se que o menino é o segundo do casamento de Bruno com Giovanna Ewbank. O casal adotou a criança no Malawi, onde também nasceu a primeira filha Chissomo. Neste momento, os artistas brasileiros estão à espera do terceiro filho, o primeiro biológico.

Leia Também: Atriz Giovanna Ewbank está grávida. "Agora somos cinco"