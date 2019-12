A família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está prestes a aumentar novamente. A atriz está grávida pela primeira vez daquele que será terceiro filho do casal.

"Ops... a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos apanhados de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs... Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebé, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade", anunciou a atriz nas suas redes sociais, onde publicou uma imagem da sua barriguinha a ser acarinhada por Bruno e pelos dois filhos do casal - Titi e Bless.

Importa lembrar que as duas crianças foram adotadas no Malawi. Titi em 2016 e Bless no mês de julho.

Leia Também: Reveladas novas fotografias do casamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves