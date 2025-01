A 97.ª edição dos Óscares irá decorrer no dia 2 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles, e já foram esta quinta-feira conhecidos os nomeados. Fernanda Torres, atriz de 'Ainda Estou Aqui', encontra-se no grupo, tal como o filme que protagoniza.

O ator e realizador, Bruno Gagliasso, não conteve a emoção e fez uma partilha na sua página de Instagram, parabenizando todos os envolvidos na produção do filme e, claro, a atriz Fernanda Torres.

"'Ainda Estou Aqui' não precisa do Óscar. O filme é gigante. É maior do que qualquer estatueta. Maior do que qualquer indicação. Mas a gente QUER esse prémio. Nós, brasileiros, desejamos mais esse feito", começou por escrever.

"Não é só pelo reconhecimento do brilhantismo de Fernanda, Selton e Waltinho. Não é apenas para honrar a memória das vítimas da ditadura. É que o mundo PRECISA ver e ouvir o que temos para contar. Especialmente agora, com mais um avanço do obscurantismo", prosseguiu na legenda que acompanha várias imagens do filme.

"Essas três indicações, um marco histórico para o nosso cinema, servem para dizer o óbvio: nosso audiovisual é espetacular! [...] Nosso audiovisual produz com altíssima qualidade. Tem técnica, tem sofisticação e tem talento. Nossa arte gera empregos, gera renda, gera pertencimento. E quando um brasileiro brilha, sentimos que todos nós podemos brilhar. E brilhamos! Hoje é dia de um orgulho danado do nosso país, da nossa arte, da nossa capacidade. Hoje todo o brasileiro venceu", concluiu.

Ora veja.

