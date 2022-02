Bruno de Carvalho deixou hoje (16 de fevereiro) uma mensagem dirigida a Andreia, grande amiga de Liliana do 'Big Brother Famosos' e uma das pessoas que apoiou a permanência da concorrente no jogo após a expulsão de Bruno de Carvalho.

"Andreia, amiga de longo tempo da Lili. Não gostei do teu avião que poderia colocar em causa a Lili estar na final, não gostei de ler as tuas entrevistas e intervenções que dão força a uma acusação ridícula, porém gravíssima, passando um atestado de imbecilidade à tua amiga, odiei a forma como reagiste à expulsão de quem hoje assumes a Liliana estar apaixonada, lamento que ataques de forma gratuita quem apenas protegeu, o jogo todo, a Lili, lamento que vendo um homem arrasado mantenhas o teu discurso e tenhas gritado para ela ficar, lamento que não tenhas demonstrado o teu apoio e carinho pelo que ela estava a passar comigo como ela te pediu inúmeras vezes virada para a câmara do quarto. E tudo isto tendo ela sempre falado com carinho de ti e das nossas semelhanças", defende.

"Mas isto tudo tem o interesse que tem e quero dar o primeiro passo e pedir-te desculpa pelo que te chamei. Mantenho tudo o que disse em cima e não creio que tenhas sido uma grande amiga em algo que não estavas a viver, não sabias o que se passava, apesar de a ouvires a dizer vezes sem conta que me amava (e eu a ela). Não te chegou ouvir que eu era um pedaço dela, a sua alma, o seu marido...", continua.

"Não te conheço, não sei quem és, logo não sei o teu contacto, nem a tua conta de Instagram, mas, apesar de não saber o futuro, estou aqui se quiseres falar comigo. Manda mensagem privada e falamos. Sem mais espetáculos públicos e criadores de uma 'audiência' que não tem interesse. Eu quando gosto protejo a sério mas não quero mais alimentar esta polémica entre nós, até porque não nos conhecemos de lado nenhum. Espero que, pelo fim desta triste novela, aceites os meus pedidos. Até lá entende que eu não te conheço e por isso não posso gostar ou não de ti. Posso detestar o que fizeste, mas cá estou, se te interessar, claro", completa.

Note-se que esta tarde, Andreia esteve no programa de Manuel Luís Goucha onde falou precisamente de Bruno de Carvalho. "Quando eu disse para ela ficar não foi porque estava contra o Bruno, simplesmente estou a favor da Liliana. Ele não me conhece, eu também não o conheço, portanto não tem como não gostar de mim", argumentou a artista.

