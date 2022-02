Andreia Soares, melhor amiga de Liliana, esteve hoje (16 de fevereiro) no programa de Manuel Luís Goucha a comentar a prestação da concorrente do 'Big Brother Famosos' agora 'sozinha', após a saída de Bruno de Carvalho.

"A Liliana rapidamente se envolveu e começou a jogar em parceria. Ela nem conheceu os colegas tão bem, ela própria o disse. Vejo a Liliana muito mais solta, com os olhos muito mais abertos a nível físico", disse Andreia.

A convidada confessou ainda que "nem sempre" reconheceu Liliana quando a via na casa, explicando o porquê: "A Liliana é muito espontânea e via-a ali muito contida. Tinha de pensar. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, é uma mulher de causas, muito forte. Não é uma mulher com medos".

Leia Também: Luísa Castel-Branco acusa Liliana de jogo: "É a mulher que me irrita"

Leia Também: Liliana Almeida em protesto por Bruno de Carvalho. "Faço greve de fome"