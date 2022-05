Bruno de Carvalho voltou a dar provas nas últimas horas de que a relação com Liliana Almeida está mais forte que nunca. O antigo presidente do Sporting partilhou nas redes sociais uma fotografia de família na qual surge com as duas filhas mais novas e a companheira.

"A minha rainha, Liliana Almeida, e as minhas princesas", pode ler-se na legenda da partilha, na qual Bruno recebe um beijinho de uma das meninas enquanto Liliana beija carinhosamente a outra.

As crianças que vemos na imagem são Diana, de sete anos, fruto da relação de Bruno de Carvalho com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, de quatro, resultado do casamento com Joana de Ornelas. O empresário é ainda pai de Ana Catarina, de 19 anos, que nasceu de um primeiro amor.



© Reprodução Instagram/ Bruno de Carvalho

