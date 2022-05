Miguel Cristovinho partilhou esta quarta-feira no Instagram uma fotografia que deu origem a uma nova polémica entre o músico e o casal Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Cristovinho publicou na sua conta oficial uma fotografia de um banho de espuma do empresário e da cantora, que tinha anteriormente sido partilhada no Twitter de Liliana. O casal não aprovou a partilha e assim começou um acesa troca de farpas.

"Este miúdo ou é nosso fã ou não bate bem da cabeça. Não tens mais nada para postar? A vida dos outros interessa mais. Não te metas Miguel Cristovinho", começou por declarar Liliana Almeida.

Bruno de Carvalho reagiu igualmente de forma intempestiva: "Hoje o menino Miguel Cristovinho decidiu vir dar mais um ar da sua graça. Desde o 'BB' que o menino esteve ativo. Meu puto infantil, as redes sociais não são os grupos de whatsapp que andaste a gerir durante o programa. Tu e o teu amiguinho deviam enrolar menos as pautas de esferovite".

Perante o desagrado manifestado pelo casal, o músico dos D.A.M.A. reagiu com uma nova publicação onde alegadamente explica as suas intenções com a partilha da fotografia.

"De forma inconsciente publiquei nos stories anteriores uma fotografia de um casal, fotografia essa que foi anteriormente partilhada por um dos elementos do mesmo, causando assim, para meu espanto, um enorme transtorno a ambos. Não pensei que ‘repartilhar’ apenas um momento de amor pudesse ofender. Ofender alguém nunca é a minha intenção. Peço desde já as minhas sinceras desculpas, até porque eu, sou fã. Como tal, e em jeito de redenção, gostaria de dedicar mais um story a todos os portugueses que acreditam no amor", justificou, publicando em seguida a montagem que pode ver abaixo.



A partilha de Cristovinho não foi, porém, suficiente para acabar com a polémica. Nas redes sociais de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida as provocações continuaram e até Kasha e Carolina Deslandes viram os seus nomes envolvidos. Ora veja:

