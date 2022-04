Bruno de Carvalho e Liliana Almeida partilharam nas últimas horas, através das redes sociais de ambos, as primeiras imagens captadas após terem chegado a Angola. O casal embarcou numas férias românticas, com paragens para conhecer a família da cantora, que vive no país, e ainda para alguns compromissos profissionais.

Entre os vídeos e fotografias publicadas no Instagram é possível perceber que Bruno e Liliana até já participaram numa festa de aniversário da princesa da família.

Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: Bruno de Carvalho chega a Angola e lembra cerimónia especial