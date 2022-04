Bruno de Carvalho e Liliana Almeida partiram até à Angola onde vão dar um espetáculo juntos. Aproveitando a ida para o país, o empresário lembrou o "alambamento", uma tradição angolana que cumpriu a propósito do noivado com a artista.

"Chegados a Angola vamos partilhar um pouco do nosso alambamento! Hoje é só um pouco do amor e emoção que vivemos nesse dia! Viver assim vale a pena! My Queen, fui, sou e serei teu!", escreveu Bruno numa publicação na sua conta de Instagram.

Ora veja:

