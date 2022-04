Liliana Almeia lançou esta quarta-feira o tema 'Vives em mim' e deixou a cara metade, Bruno de Carvalho, a rebentar de orgulho.

Para assinalar este momento especial na carreira musical da cantora, o DJ recorreu às redes sociais para elogiá-la e recordar o início da história de amor.

"Minha Queen, na casa do BB disse-te que eras talento puro e que te amava até ao infinito! Disse-te no 2.º dia do programa que íamos casar! Pois é meu amor, vamos casar, a tua música inspira qualquer um e a tua voz encanta o Universo! Fui, sou e serei teu", escreveu.

Enternecida com as palavras de Bruno de Carvalho, Liliana retribuiu-lhe o carinho na caixa de comentários: "Disseste tanta coisa bonita e continuas a dizer. És tanto, já te disse e volto a dizer. Gratidão por estares ao meu lado e quereres ver-me feliz a fazer o que faz parte da minha existência, música".

Leia Também: Novo single! Liliana Almeida lança videoclipe com os pais e faz sucesso