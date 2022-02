As atitudes de Bruno de Carvalho dentro do 'Big Brother Famosos' continuam a dar muito que falar dentro e fora do jogo. Esta sexta-feira, dia 11, o empresário estar a ser arrasado por ter alegadamente ameaçado e insultado Kasha e mais tarde ter protagonizado uma atitude considerada agressiva e abusiva para com Liliana Almeida.

Miguel Cristovinho foi uma das figuras públicas a recorrer ao Instagram para comentar os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país.

"Isto agora é um programa que é permissivo com ameaças físicas", começa por afirmar o músico, referindo-se à discussão que marcou a manhã entre o antigo presidente do Sporting e Kasha.

"Esta pessoa está ali a bater-se que o programa é dele e ameaça tudo e todos os que questionam as suas atitudes como se controlasse o desfecho dos eventos. A produção tem de finalmente tomar uma posição, isto não vale tudo para as audiências. Enfiar-se no confessionário para ameaçar que sai ou expressar quem tem de sair para ele continuar. Neste momento está em ameaças físicas e a isto não se pode passar pano", continua, voltando a questionar a produção do reality show pela falta de punição.

"Mas este gajo pode ameaçar e ninguém da produção diz nada? Já a violência psicológica ser completamente ignorada é bastante questionável, agora isto já é mesmo uma red line. Têm de tomar uma posição", reforça.

Mais tarde, o músico dos D.A.M.A. insurgiu-se perante um comportamento de Bruno com a namorada, Liliana Almeida.

"Gosto de ti, estou-me a sentir mal", disse o empresário enquanto segurava a cabeça de Liliana. Em seguida, a cantora queixou-se de estar a ser agarrada e este atirou: "Eu não te estou a agarrar", continuando com a mão na sua cabeça.

"Só vão mesmo intervir quando ele puser a mão em alguém. É isso?", questionou Miguel Cristovinho ao mostrar as imagens na sua conta oficial de Instagram.

Também Susana Dias Ramos, comentadora do programa, afirmou em direto no 'Última Hora' que Bruno de Carvalho "devia ser advertido imediatamente".

"É a segunda vez que ele a magoa. Aqui há uns tempos, não posso precisar quando, eles estavam os dois na cama e ele segurou-a pelo braço para a aproximar, ao ponto de ela dizer ‘larga, estás-me a magoar’. Dei-lhe o benefício da dúvida porque poderia ter sido sem querer, esta é a segunda vez. Acho que ele devia ser advertido, sim. Já advertimos pessoas por muito menos", reforçou.

