Bruno Cabrerizo 'abriu o baú' das recordações e publicou um vídeo da sua primeira experiência como apresentador, que remete para 2010.

Tudo aconteceu na televisão italiana, mais concretamente no programa 'Salsa Rosa', emitido no canal Comedy Central Itália. Bruno co-apresentou o formato com Katia Follesa, uma popular humorista deste país.

"A 1.ª vez nunca se esquece! Throwback [lembrança] deliciosa como co-apresentador. Corria o ano de 2010 e o programa chamava-se 'Salsa Rosa', no Comedy Central Itália. Que experiência única ao lado da maravilhosa Katia Follesa que me aturou durante as gravações. Che bei ricordi! Grazie a tutti [Que belas recordações! Obrigada a todos]", escreveu Bruno na legenda. Ora veja:

Leia Também: Bruno Cabrerizo confirmado na novela 'Festa é Festa'. As primeiras fotos