Bruno Cabrerizo, que esteve ao lado de Cristina Ferreira na condução do 'Dança com as Estrelas', da TVI, decidiu recorrer à sua página de Instagram para se manifestar após o fim do programa.

Uma mensagem com palavras de carinho dedicadas a Cristina Ferreira. "A gratidão é uma virtude e o altruísmo também. Minha eterna gratidão por ter apostado nesse que vos fala para ser o teu co-apresentador. A Cristina não é só boa profissional. Ela é boa pessoa, generosa, de bom coração. Um coração enorme que faz dela ímpar", começou por escrever.

"Ontem já tinha dito mas repito aqui: És uma referência para mim. Seja no campo profissional, seja na vida! Obrigado, minha amiga e companheira de viagem nesse 'Dança com as Estrelas'. Até a próxima", rematou.

De recordar que Cristina Ferreira também já tinha feito vários elogios a Bruno Cabrerizo na mesma rede social.

