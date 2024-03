Na noite deste sábado vai decorrer a final do 'Dança com as Estrelas', da TVI. Horas antes de a última emissão ir para o ar, Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma mensagem a Bruno Cabrerizo, que a tem acompanhado na apresentação deste desafio.

"Tenho recebido nas últimas semanas várias mensagens a elogiar o Bruno. Que é divertido, que já não se faz o 'Dança' sem ele, que foi uma surpresa, que é um grande profissional. Nunca duvidei", começou por escrever.

"Encontrou o seu lugar no programa, com a sua personalidade, deixa uma marca de humor muito própria e um amigo em cada elemento do programa. Nada me deixa mais feliz do que o reconhecimento profissional de pessoas em quem acredito. Merece o melhor do mundo", disse de seguida.

"É incansável, generoso e tem um sorriso que combina com o coração. E sabem o melhor: é mesmo, mesmo boa pessoa. Brasileiro, obrigada. E parabéns", rematou.

