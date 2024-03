Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias felizes. O casal assumiu a relação recentemente e ocasionalmente vão mostrando algumas imagens captadas quando fazem planos a dois ou até com amigos.

No entanto, o casal tem 16 anos de diferença e enquanto Cristina é já mãe de um rapaz, Tiago, de 15 anos - fruto da sua anterior relação com António Casinhas - João, de 30 anos, ainda não tem filhos.

Na última semana, a apresentadora revelou em direto no 'Dois Às 10' que não pretende voltar a ser mãe. "O meu [filho] nasceu em cinco minutos. Eu pensei: Não, não, não. Não vem mais nenhum, que eu não estou para isto", afirmou Cristina.

No entanto, uma revista nacional consultou fonte próxima do professor de ténis, que revelou que este tem muita vontade de ser pai e até de mais do que um filho, pelo que este é um ponto importante no qual divergem.

Entretanto, a apresentadora voltou a falar no programa da manhã da TVI, desta vez sobre o facto de muito de falar sobre a sua vida, mas também para sublinhar o quão apaixonada está pelo companheiro, pelo que parece que o romance estará para durar.

"Da minha vida vocês não sabem nada, só aquilo que eu quero que se saiba. Tenho pena que se fale, que se tente minar e que se fale dos outros de uma forma tão feia - que só depende de quem o faz - e que tentem todos os dias arranjar uma coisinha para tornar feio o que eu estou a viver de mais bonito na minha vida, que é mesmo o meu amor pelo João", afirmou.

