Na passada semana, Bruno Cabrerizo voltou a viajar do Brasil para Cervia, em Itália, para junto dos dois filhos, Gaia e Elia.

Já em pleno verão, o ator tem aproveitado para desfrutar de divertidos dias na praia com as crianças e tem partilhado várias imagens destas férias em família.

Vale referir que os filhos do ator são fruto do casamento passado com Maria Caprara. Atualmente, Bruno Cabrerizo namora com Carol Castro.

